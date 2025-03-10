الملك يفتتح بنك البذور الوطني في البلقاء

وجال جلالته في أقسام بنك البذور، واستمع إلى شرح من مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالوكالة الدكتور خالد أبو حمور أشار فيه إلى أن البنك يسعى لتحسين جودة البذور بما يسهم في تطوير قطاع الزراعة وإنتاج أصناف جديدة للأجيال القادمة.
وأضاف أبو حمور أن بنك البذور الوطني يضم مختبرات مصممة وفق أعلى المعايير العالمية، وعينات قديمة لبذور تعود أقدم عينة منها لعام 1927، لخدمة الباحثين والأكاديميين في الجامعات ومراكز البحوث العلمية المتخصصة في البحث والتطوير الزراعي.
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