الملك يفتتح بنك البذور الوطني في البلقاء

الوكيل الإخباري- افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء، اليوم الاثنين، بنك البذور الوطني التابع للمركز الوطني للبحوث الزراعية، الذي يهدف إلى الحفاظ على السلالات الوراثية النباتية وتعزيز الأمن الغذائي.

اضافة اعلان



وجال جلالته في أقسام بنك البذور، واستمع إلى شرح من مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالوكالة الدكتور خالد أبو حمور أشار فيه إلى أن البنك يسعى لتحسين جودة البذور بما يسهم في تطوير قطاع الزراعة وإنتاج أصناف جديدة للأجيال القادمة.