الملك يلتقي في طوكيو مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية

وأكّد جلالته متانة العلاقات الأردنية اليابانية، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.
وتطرق اللقاء إلى رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة، وتم التأكيد على أهمية توطيد الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الميزات الاستثمارية التي يوفرها الأردن.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
