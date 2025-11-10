الملك يلتقي في طوكيو مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني في طوكيو، الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الأردنية اليابانية والمستشار الأعلى في شركة ميتسوبيشي، ميكيو ساساكي.

وأكّد جلالته متانة العلاقات الأردنية اليابانية، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.