الإثنين 2025-11-10 01:03 م
 

الملك يلتقي في طوكيو مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية

الإثنين، 10-11-2025 12:33 م

الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني في طوكيو، الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الأردنية اليابانية والمستشار الأعلى في شركة ميتسوبيشي، ميكيو ساساكي.

وأكّد جلالته متانة العلاقات الأردنية اليابانية، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.


وتطرق اللقاء إلى رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة، وتم التأكيد على أهمية توطيد الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الميزات الاستثمارية التي يوفرها الأردن.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.

 
 
