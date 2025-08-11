الملك يلتقي ولي العهد السعودي بمدينة نيوم

01:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741805 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الاثنين، لقاء بمدينة نيوم. اضافة اعلان





وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر نيوم بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، العلاقات الثنائية والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية والإسلامية.



كما تم بحث أبرز المستجدات بالمنطقة، وعلى رأسها التطورات الراهنة في غزة والضفة الغربية.



وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.