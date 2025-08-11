الإثنين 2025-08-11 02:24 م
 

الملك يلتقي ولي العهد السعودي بمدينة نيوم

جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
 
الإثنين، 11-08-2025 01:58 م
الوكيل الإخباري-   عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الاثنين، لقاء بمدينة نيوم.اضافة اعلان


وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر نيوم بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، العلاقات الثنائية والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

كما تم بحث أبرز المستجدات بالمنطقة، وعلى رأسها التطورات الراهنة في غزة والضفة الغربية.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ننن

المرأة والجمال أظافر «البولكا دوت».. صيحة المانيكير الكلاسيكي لصيف هذا العام

غ

المرأة والجمال حلول سريعة لتشقق الشفاه.. كيف تستعيدين جمال ابتسامتكِ؟

منتا

المرأة والجمال عطركِ يُبرز شخصيتكِ.. كيف تختارين عطراً يُعبر عنكِ؟

gj

أخبار الشركات الابتكارات التي تقف وراء أنحف وأرقى هواتف سامسونج القابلة للطي

غفل

المرأة والجمال كيفية استخدام زيوت الوجه في الصيف.. للحصول على بشرة متألقة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية

جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

أخبار محلية الملك يلتقي ولي العهد السعودي بمدينة نيوم

عه

فيديو منوع نشر صاحب المقطع قائلا: عندما تنظف لساعات ثم تتذكر بأن لديك أطفال



 
 





الأكثر مشاهدة