الملك ينعم على شخصيات عجلونية بميدالية اليوبيل الفضي (أسماء)

وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميدالية اليوبيل الفضي:
الشيخ مازن علي المومني.
الدكتور محمد علي أبو عبيلة.
حسين علي الغرايبة.
الأستاذ الدكتور مهند أحمد القضاة.
المهندس فراس غالب مقطش.
أحمد عبدالقادر الربابعة.
فاديه مازن خرفان، وتسلمتها والدتها إيمان خرفان.
مشروع التلفريك، وتسلمها مدير منطقة عجلون التنموية/ الصوان المهندس طارق المعايطة.
محمية غابات عجلون الطبيعية، وتسلمها مديرها بشير العياصرة.
جامعة عجلون الوطنية، وتسلمها رئيس هيئة المديرين زياد خليفة.
كنيسة سيدة الجبل/ عنجرة، وتسلمها الأب خير يسا.
لينه وليد الطيبة.
مطعم الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة – محمية غابات عجلون، وتسلمها مديره ليث الصمادي.
شركة مطاحن أبو نصير، وتسلمها مالكها كمال الزغول.
مصنع درة عمون للمنتجات الغذائية، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة المهندس موفق المومني.
جمعية متحف راسون للتراث الشعبي، وتسلمها رئيسها محمد الشرع.
عيسى محمود دويكات.
سامر سمير فريحات.
نبيهة فرح السمردلي.
جمعية عنجرة الخيرية، وتسلمها رئيسها الدكتور عارف الزغول.
جمعية المبدعات لدعم الطلبة والمجتمع المحلي، وتسلمتها رئيستها وصال فريحات.
جمعية سيدات عجلون، وتسلمتها رئيستها ناديه ربضي.
الدكتور مصطفى محمد القضاة.
صباح محمد بني سلمان.
فتحية موسى مقداد.
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