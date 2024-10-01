الملك ينعم على شخصيات عجلونية بميدالية اليوبيل الفضي (أسماء)

الوكيل الإخباري- أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة عجلون، تقديرا لمساهماتها في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.

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