الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بمناسبة احتفالات بلاده باليوم الوطني.

