الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر

وعبر جلالته في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها على سمو الشيخ تميم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب القطري الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.
