الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بمناسبة احتفالات بلاده باليوم الوطني.

وعبر جلالته في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها على سمو الشيخ تميم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب القطري الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

 
 


