تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب للمشاركة في كأس العالم

وستكون الحصة الكبرى من حزمة تمويل الفيفا للنسخة التي ستقام في أميركا الشمالية - 655 مليون دولار - عبارة عن مدفوعات قائمة على أداء 48 دولة مشاركة؛ إذ سيحصل البطل على 50 مليون دولار، ووصيفه على 33 مليون دولار.
وقال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، في بيان: "ستكون كأس العالم 2026 رائدة أيضًا من حيث مساهمتها المالية لمجتمع كرة القدم العالمي".
وستحصل المنتخبات التي ستفشل في تخطي دور المجموعات، وعددها 16 منتخبًا، على 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى ذلك، يحق لكل منتخب متأهل الحصول على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد.
كما أكد مجلس الفيفا أن كأس العالم للأندية للسيدات 2028 ستقام في الفترة من الخامس وحتى 30 من كانون الثاني.
