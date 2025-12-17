الأربعاء 2025-12-17 08:56 م

تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب للمشاركة في كأس العالم

تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب للمشاركة في كأس العالم
تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب للمشاركة في كأس العالم
الأربعاء، 17-12-2025 08:47 م
الوكيل الإخباري-   وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يوم الأربعاء، على زيادة قيمة الجوائز المالية لكأس العالم لعام 2026 بنسبة 50% مقارنة بالنسخة السابقة، حيث ستصل المساهمة المالية إلى 727 مليون دولار.اضافة اعلان


وستكون الحصة الكبرى من حزمة تمويل الفيفا للنسخة التي ستقام في أميركا الشمالية - 655 مليون دولار - عبارة عن مدفوعات قائمة على أداء 48 دولة مشاركة؛ إذ سيحصل البطل على 50 مليون دولار، ووصيفه على 33 مليون دولار.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، في بيان: "ستكون كأس العالم 2026 رائدة أيضًا من حيث مساهمتها المالية لمجتمع كرة القدم العالمي".

وستحصل المنتخبات التي ستفشل في تخطي دور المجموعات، وعددها 16 منتخبًا، على 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى ذلك، يحق لكل منتخب متأهل الحصول على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد.

كما أكد مجلس الفيفا أن كأس العالم للأندية للسيدات 2028 ستقام في الفترة من الخامس وحتى 30 من كانون الثاني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أسواق ومال سوريا.. إغلاق جميع المصارف العامة والخاصة بهذا الموعد

ل

أخبار محلية "شباب معان" تعرض نهائي كأس العرب على شاشة عملاقة

تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب للمشاركة في كأس العالم

أخبار محلية تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب للمشاركة في كأس العالم

ل

أخبار محلية عرض خاص لفيلم "اللي باقي منك"

تحذير هام وعاجل من الأرصاد الجوية لجميع المواطنين

أخبار محلية تحذير هام وعاجل من الأرصاد الجوية لجميع المواطنين

مصر .. بيان جديد بعد غرق 14 مصريًا قرب كريت اليونانية

عربي ودولي مصر .. بيان جديد بعد غرق 14 مصريًا قرب كريت اليونانية

دراسة ميدانية للبيئة الفيزيائية لمواقع الغوص في العقبة

أخبار محلية دراسة ميدانية للبيئة الفيزيائية لمواقع الغوص في العقبة

ل

أخبار محلية يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غدا



 






الأكثر مشاهدة