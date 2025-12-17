الأربعاء 2025-12-17 10:33 م

بنك المدن والقرى يبحث مع "التعاون الألماني" تعزيز التعاون الثنائي

الأربعاء، 17-12-2025 09:04 م
الوكيل الإخباري- بحث مدير عام بنك تنمية المدن والقرى الدكتور وسيم الحداد، ومدير مكتب التعاون الدولي الألماني في الأردن الدكتور لورنز بيترسين، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المشاريع المشتركة.اضافة اعلان


وأكد الحداد أهمية تنسيق الجهود المشتركة بما يضمن مواءمة المشاريع المنفذة مع خارطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، مشددًا على أن هذا التنسيق يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق أثر تنموي مستدام وفق الأولويات الوطنية، ويسهم في دعم قدرات البلديات على تنفيذ خططها التنموية بكفاءة واستدامة.

وبين الحداد وبيترسين أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتعزيز فعالية إدارة المشاريع المشتركة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تسهم في دعم مسار التحديث والتنمية، وتعزيز دور البلديات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.

وتم خلال اللقاء استعراض المشاريع القائمة، وآفاق تطوير برامج ومبادرات جديدة في مجالات تمويل الاستدامة، والعمل المناخي، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الممارسات والحلول الداعمة لتطوير الأداء البلدي وإدارة المشاريع والخدمات بكفاءة.
 
 


