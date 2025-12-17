عرض خاص لفيلم "اللي باقي منك"

وفيلم "اللي باقي منك" يمثل رسميا ومرشح للقائمة القصيرة في الدورة 98 لجوائز الأوسكار للتنافس على فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية لعام 2026 وهو من إخراج وكتابة شيرين دعيبس.
والفيلم الذي حضر عرضه وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة والمخرجة والمنتجة رولا ناصر، وعدد كبير من أبطال الفيلم والمشاركين فيه وفنانين ومخرجين ومعنيين، تم تصوير معظم مشاهده في عمّان البلقاء وجرش وإربد، على مدى ستة أسابيع، وحصل على رد مالي من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.
وقال مدير عام الهيئة مهند البكري قبيل عرض الفيلم، إن الفيلم ثمرة جهود متواصلة تبذلها الهيئة في دعم وتطوير قطاع صناعة الأفلام في الأردن، وتعزيز حضور وتمثيل المملكة في أبرز وأهم المحافل السينمائية على مستوى العالم.
ونوه بالإعلان عن ترشيح الفيلم للقائمة القصيرة ضمن حفل جوائز الأوسكار لعام 2026، مبينا انه إنجاز تحقق بالتوازي مع العرض الخاص الأول للفيلم، ما يضفي أهمية خاصة على هذه المناسبة ويؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها السينما الأردنية دولياً.
من جهتها عبرت دعيبس عن سعادتها بوصول الفيلم الى القائمة القصيرة، معربة عن شكرها للهيئة ولجميع المشاركين في الفيلم والجهات المنتجة والداعمة.
وسيتم الإعلان عن الأفلام المرشحة بتاريخ 22 كانون الثاني المقبل، وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار 98 في 16 آذار 2026.
والفيلم من بطولة صالح بكري وآدم بكري ومحمد بكري وشيرين دعيبس وماريا زريق، وتدور أحداثه حول مراهق فلسطيني ينخرط في احتجاجات بالضفة الغربية، وتروي والدته قصة عائلتهم الممتدة لأجيال وما قدمته من الأمل والشجاعة والنضال الدؤوب الذي أدى إلى هذه اللحظة المصيرية.
وحاز الفيلم على إشادة النقاد في مهرجان صندانس السينمائي لعام 2025، ومنذ ذلك الحين، وفاز بالعديد من الجوائز الكبرى، بما في ذلك جائزة البوابة الذهبية وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي في مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي دولي في مهرجان سيدني السينمائي وجائزتا أفضل فيلم وأفضل سيناريو في مهرجان ماليزيا السينمائي الدولي، وجائزة اليُسر الفضية في مهرجان البحر الأحمر.
