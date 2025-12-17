عرض خاص لفيلم "اللي باقي منك"

الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وبحضور سمو الأميرة ريم علي، عضو المجلس، وسمو الأميرة جليلة بنت علي وسمو الأمير عبدالله بن علي، قدمت الهيئة مساء أمس الثلاثاء في سينما تاج مول بعمان، العرض الأول والخاص للفيلم الأردني الروائي الطويل "اللي باقي منك".



وفيلم "اللي باقي منك" يمثل رسميا ومرشح للقائمة القصيرة في الدورة 98 لجوائز الأوسكار للتنافس على فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية لعام 2026 وهو من إخراج وكتابة شيرين دعيبس.



والفيلم الذي حضر عرضه وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة والمخرجة والمنتجة رولا ناصر، وعدد كبير من أبطال الفيلم والمشاركين فيه وفنانين ومخرجين ومعنيين، تم تصوير معظم مشاهده في عمّان البلقاء وجرش وإربد، على مدى ستة أسابيع، وحصل على رد مالي من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

اضافة اعلان



وقال مدير عام الهيئة مهند البكري قبيل عرض الفيلم، إن الفيلم ثمرة جهود متواصلة تبذلها الهيئة في دعم وتطوير قطاع صناعة الأفلام في الأردن، وتعزيز حضور وتمثيل المملكة في أبرز وأهم المحافل السينمائية على مستوى العالم.



ونوه بالإعلان عن ترشيح الفيلم للقائمة القصيرة ضمن حفل جوائز الأوسكار لعام 2026، مبينا انه إنجاز تحقق بالتوازي مع العرض الخاص الأول للفيلم، ما يضفي أهمية خاصة على هذه المناسبة ويؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها السينما الأردنية دولياً.



من جهتها عبرت دعيبس عن سعادتها بوصول الفيلم الى القائمة القصيرة، معربة عن شكرها للهيئة ولجميع المشاركين في الفيلم والجهات المنتجة والداعمة.



وسيتم الإعلان عن الأفلام المرشحة بتاريخ 22 كانون الثاني المقبل، وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار 98 في 16 آذار 2026.



والفيلم من بطولة صالح بكري وآدم بكري ومحمد بكري وشيرين دعيبس وماريا زريق، وتدور أحداثه حول مراهق فلسطيني ينخرط في احتجاجات بالضفة الغربية، وتروي والدته قصة عائلتهم الممتدة لأجيال وما قدمته من الأمل والشجاعة والنضال الدؤوب الذي أدى إلى هذه اللحظة المصيرية.