فيفا توجه رسالة الى النشامى

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أشادت الصفحة الرسمية لكأس العالم فيفا، بالمنتخب الوطني.



ونشرت الصفحة الرسمية الناطقة باللغة العربية، صورًا من فرحة لاعبي المنتخب الوطني بفوزهم على المنتخب السعودي في نصف نهائي بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025 وبلوغهم المباراة النهائية.



واكتفت الصفحة بالتعليق على الصور "في العلالي يا الأردن" .

