فيفا توجه رسالة الى النشامى

ونشرت الصفحة الرسمية الناطقة باللغة العربية، صورًا من فرحة لاعبي المنتخب الوطني بفوزهم على المنتخب السعودي في نصف نهائي بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025 وبلوغهم المباراة النهائية.
واكتفت الصفحة بالتعليق على الصور "في العلالي يا الأردن" .
-
أخبار متعلقة
-
مطالبات بعطلة رسمية الخميس دعمًا للنشامى في المباراة النهائية
-
رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المواقع في عين الباشا والبقعة وصافوط وأم الدنانير
-
الرياضة النيابية: النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
-
الدوريات الخارجية: جميع الطرق ضمن اختصاصنا سالكة
-
السير: نشكر الأردنيين
-
إغلاق مؤقت لهذه الطرق إثر غزارة الأمطار والانهيارات - أسماء
-
تأخير دوام المدارس في الطفيلة الى العاشرة صباحا
-
أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب