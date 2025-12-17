الأربعاء 2025-12-17 08:57 م

سوريا.. إغلاق جميع المصارف العامة والخاصة بهذا الموعد

الأربعاء، 17-12-2025 08:52 م

الوكيل الإخباري- قالت مصادر اقتصادية في سوريا، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إغلاق جميع المصارف العامة والخاصة في الفترة الممتدة من 27 ديسمبر 2025 وحتى 2 يناير 2026.

وأضافت المصادر أنه سيتم إغلاق المصارف لإتمام عملية تبديل العملة السورية، وفق ما نقله موقع "صوت العاصمة" السوري.

ومن المقرر ضخ العملة الجديدة في السوق اعتبارا من الرابع من يناير 2026.

وفي شهر أغسطس 2025، كشفت مصادر عن اتفاق الحكومة السورية مع مؤسسة "غوسزناك" الروسية المتخصصة في طباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة وطرحها في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد.


وذكرت مصادر مطلعة حينها أن سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة وستحذف صفرين من عملتها في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.


وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الليرة السورية في أعقاب الأزمة التي استمرت 14 عاما وانتهت بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.


ولم يعرض حتى الآن شكل العملة الجديدة، لكن من المؤكد أنها لن تتضمن صورا لأحد بل لمعالم الوطن السوري.


وانهارت الليرة السورية منذ اندلاع الأزمة في 2011، حيث وصل سعر الصرف الآن إلى حوالي 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل الحرب.


وقد أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة إلى جعل المعاملات اليومية والتحويلات المالية أكثر صعوبة على نحو متزايد.

 

RT

 
 


gnews

