بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس في محافظة جديدة

09:28 م

الوكيل الإخباري- قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة معان الدكتور عدنان الحباشنة، وبالتنسيق مع محافظ معان خالد الحجاج، تأخير دوام الطلبة في المدارس الحكومية إلى الساعة التاسعة صباحاً ليوم غدٍ الخميس على أن يستمر دوام موظفي المديرية في موعده المعتاد. اضافة اعلان





ويأتي القرار حرصاً على سلامة الطلبة والهيئتين الإدارية والتعليمية نظراً للأحوال الجوية السائدة، وتشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح.



