الأربعاء 2025-12-17 10:33 م

بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس في محافظة جديدة

بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في محافظة جديدة
بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس في محافظة جديدة
الأربعاء، 17-12-2025 09:28 م
الوكيل الإخباري-  قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة معان الدكتور عدنان الحباشنة، وبالتنسيق مع محافظ معان خالد الحجاج، تأخير دوام الطلبة في المدارس الحكومية إلى الساعة التاسعة صباحاً ليوم غدٍ الخميس على أن يستمر دوام موظفي المديرية في موعده المعتاد.اضافة اعلان


ويأتي القرار حرصاً على سلامة الطلبة والهيئتين الإدارية والتعليمية نظراً للأحوال الجوية السائدة، وتشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

العربي يتوّج بلقب دوري الدرجة الأولى ويصعد للمحترفين

أخبار محلية العربي يتوّج بلقب دوري الدرجة الأولى ويصعد للمحترفين

ل

أخبار محلية "بنك الملابس" ينظم صالة متنقلة ويوما طبيا مجانيا بمنطقة سويمة

توجيه هام من وزير الشباب بخصوص المباراة النهائية غداً

أخبار محلية توجيه هام من وزير الشباب بخصوص المباراة النهائية غداً

تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا

أخبار محلية تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا

ل

عربي ودولي الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية لعام 2026

ل

أخبار محلية الأميرة ريم علي تستضيف أمين جامعة الدول العربية بلقاء حواري

بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في محافظة جديدة

أخبار محلية بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس في محافظة جديدة

ل

خاص بالوكيل صدف غريبة قبل مواجهة النشامى والمغرب في نهائي كأس العرب



 






الأكثر مشاهدة