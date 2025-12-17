"شباب معان" تعرض نهائي كأس العرب على شاشة عملاقة

ودعت المديرية أبناء المحافظة إلى متابعة المباراة في صالة الأمير زيد الرياضية بمجمع الأميرة هيا الرياضي في مدينة معان، بهدف تشجيع المنتخب الوطني، وتوفير أجواء مثالية وحماسية لمتابعة اللقاء.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب للمشاركة في كأس العالم
-
عرض خاص لفيلم "اللي باقي منك"
-
تحذير هام وعاجل من الأرصاد الجوية لجميع المواطنين
-
دراسة ميدانية للبيئة الفيزيائية لمواقع الغوص في العقبة
-
يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غدا
-
الحنيطي يرعى تخريج دورة مكافحة الإرهاب ويتابع تمريناً في القوات الخاصة
-
رئيس الوزراء يوجه بتطبيق القانون بحق هؤلاء المخالفين
-
تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية