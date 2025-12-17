الأربعاء 2025-12-17 08:57 م

"شباب معان" تعرض نهائي كأس العرب على شاشة عملاقة

الأربعاء، 17-12-2025 08:48 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية شباب محافظة معان عن تجهيز شاشة عملاقة مساء غدٍ الخميس لبث مباشر للمباراة النهائية بين المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره المغربي، ضمن نهائي بطولة كأس العرب 2025، والمقامة على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعت المديرية أبناء المحافظة إلى متابعة المباراة في صالة الأمير زيد الرياضية بمجمع الأميرة هيا الرياضي في مدينة معان، بهدف تشجيع المنتخب الوطني، وتوفير أجواء مثالية وحماسية لمتابعة اللقاء.

 
 


