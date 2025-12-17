"شباب معان" تعرض نهائي كأس العرب على شاشة عملاقة

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية شباب محافظة معان عن تجهيز شاشة عملاقة مساء غدٍ الخميس لبث مباشر للمباراة النهائية بين المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره المغربي، ضمن نهائي بطولة كأس العرب 2025، والمقامة على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

