تحذير هام وعاجل من الأرصاد الجوية لجميع المواطنين

ودعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة على الطرقات، والالتزام بإرشادات السلامة العامة، خاصة في ما يتعلق بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.
وأشارت إلى أن الطقس سيكون باردا نهار الخميس في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما يكون الطقس خلال الليل باردا بوجه عام، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتحذر الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات صباح الخميس فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، مع احتمال تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية في ساعات الصباح الباكر، وتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجنوبية العالية.
-
أخبار متعلقة
-
"شباب معان" تعرض نهائي كأس العرب على شاشة عملاقة
-
تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب للمشاركة في كأس العالم
-
عرض خاص لفيلم "اللي باقي منك"
-
دراسة ميدانية للبيئة الفيزيائية لمواقع الغوص في العقبة
-
يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غدا
-
الحنيطي يرعى تخريج دورة مكافحة الإرهاب ويتابع تمريناً في القوات الخاصة
-
رئيس الوزراء يوجه بتطبيق القانون بحق هؤلاء المخالفين
-
تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية