تحذير هام وعاجل من الأرصاد الجوية لجميع المواطنين

الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الانجماد والصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، نتجية انخفاض درجات الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وخاصة المرتفعات الجنوبية، إضافة إلى مناطق البادية، إلى مستويات متدنية قد تصل إلى دون الصفر المئوي. اضافة اعلان





ودعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة على الطرقات، والالتزام بإرشادات السلامة العامة، خاصة في ما يتعلق بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.



وأشارت إلى أن الطقس سيكون باردا نهار الخميس في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما يكون الطقس خلال الليل باردا بوجه عام، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتحذر الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات صباح الخميس فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، مع احتمال تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية في ساعات الصباح الباكر، وتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجنوبية العالية.



