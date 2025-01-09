الملك يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

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