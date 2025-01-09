الملك يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

وأعرب جلالة الملك باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على جلالة السلطان بدوام الصحة والعافية، وعلى الشعب العُماني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء الجمعة
-
أوقاف عجلون تجري تصفيات المرحلة الثانية من المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن
-
ولي العهد: يوم مميز في مادبا
-
فصل التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات عن مناطق غدا
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5
-
حادث سير بين 4 مركبات اعلى جسر المدينة الرياضية
-
الملك: مبارك للبنان وشعبه لانتخاب جوزاف عون رئيسا
-
ولي العهد يزور مكتبة دار القنصل في مأدبا