جاء ذلك خلال كلمة لجلالته في افتتاح منتدى الأعمال الأردني الهندي.
وأحرز الهدف الأول للأردن اللاعب نزار الرشدان في الدقيقة 66 من زمن المباراة، التي شهدت حضورا جماهيريا تجاوز الـ 62.8 ألف مشجع.
الملك يهنئ منتخب النشامى بتأهله لنهائي كأس العرب #معك_يالنشمي #المنتخب_الاردني pic.twitter.com/bcXBREHsAB— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 16, 2025
