الملك يهنئ منتخب النشامى بتأهله لنهائي كأس العرب

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، المنتخب الوطني بمناسبة تأهله لنهائي كأس العرب قائلا: "مبروك يا نشامى.. مبروك للأردن".



جاء ذلك خلال كلمة لجلالته في افتتاح منتدى الأعمال الأردني الهندي.

اضافة اعلان

وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العرب فيفا 2025، بعد فوزه على المنتخب السعودي بهدف مقابل لاشيء.



وأحرز الهدف الأول للأردن اللاعب نزار الرشدان في الدقيقة 66 من زمن المباراة، التي شهدت حضورا جماهيريا تجاوز الـ 62.8 ألف مشجع.