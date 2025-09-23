الملك يوجه نداءً من نيويورك طالب فيه دول العالم أجمع بوقف المأساة بغزة

وأكد جلالته ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي دورا فاعلا في الضغط على إسرائيل لإنهاء معاناة الفلسطينيين واحترام القانون الدولي وسيادة دول المنطقة.
وشدد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإغاثية.
وحذر جلالته، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين، من التبعات الخطيرة لاستمرار التصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
كما أكد جلالة الملك أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وأعرب جلالته عن تقديره لمواقف غوتيريس الداعمة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف تطورات المنطقة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
