المنتدى الاقتصادي الأردني يستضيف السفير البريطاني لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين

12:23 م

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الوكيل الإخباري- استضاف المنتدى الاقتصادي الأردني السفير البريطاني في الأردن، فيليب ريدلي هول، خلال جلسة نقاشية تناولت العلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة. اضافة اعلان





وأكد الحمود عمق العلاقات التاريخية بين الأردن والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والأمنية.



وأوضح أن هناك فرصًا غير مستغلة لزيادة حجم التبادل التجاري، رغم متانته الحالية، مؤكدًا أهمية استثمار الإمكانيات الواعدة للاقتصاد الأردني.



وكشف السفير البريطاني عن جهود تبذل لتأسيس مجلس أعمال أردني - بريطاني، متوقعًا الإعلان عنه رسميًا خلال الأشهر المقبلة.



وأوضح أن قطاع الخدمات يمثل النسبة الأكبر من العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تستحوذ بريطانيا على نحو 10% من واردات الأردن في هذا القطاع، بينما تشكل السلع نسبة أقل تتراوح بين 2% و3%.



وأشار السفير إلى الفرص الكبيرة التي يمتلكها الأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بفضل كوادره المؤهلة وإمكاناته التنافسية في تقديم الخدمات للأسواق الإقليمية الناطقة بالعربية.



كما لفت إلى دور شركة "حكمة" الأردنية، المصنفة ضمن مؤشر "فوتسي 100" لأكبر الشركات في بورصة لندن، في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.



وفيما يتعلق بالاتفاقية التجارية الحرة بين البلدين، أوضح السفير أنها جاءت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي مماثلة لاتفاقية الأردن مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك بعض التحديات في تنفيذها.



وعلى صعيد المساعدات، أكد السفير أن أكثر من 80% من الدعم البريطاني للأردن موجه للقطاعات الإنسانية، بما يشمل دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة.



كما أشار إلى برنامج اقتصادي بريطاني لدعم الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز صادراتها للأسواق العالمية، لا سيما السوق البريطاني.



وفيما يخص الاستثمارات البريطانية، أوضح السفير أن هناك فرصًا لنموها مستقبلاً عبر تعزيز الشراكات بين الشركات الأردنية والبريطانية والاستفادة من الخبرات البريطانية في القطاعات الناشئة.



واختُتم اللقاء بتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث شدد المشاركون على أهمية تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.



