المنتدى الاقتصادي الأردني يناقش تطور قطاع الاتصالات في المملكة

وقال رئيس المنتدى مازن الحمود، بحسب بيان للمنتدى، اليوم السبت، إن المنتدى منذ تأسيسه عام 2019 يضع نصب عينيه تعزيز الوعي حول أهمية الكفاءات وتنمية المجالات الاقتصادية التي من شأنها أن تزيد من فرص العمل وتعزز من متانة الاقتصاد الأردني.
وأوضح أن المنتدى يركز على القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مشيرا إلى أهمية القطاع البنكي والصناعي والمالي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
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