 
السبت 2024-12-07 07:49 م
 

المنتدى الاقتصادي الأردني يناقش تطور قطاع الاتصالات في المملكة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 07-12-2024 05:29 م

الوكيل الإخباري-    ناقش المنتدى الاقتصادي الأردني تطورات قطاع الاتصالات في المملكة خلال جلسة حوارية عقدها أخيرا. 

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وقال رئيس المنتدى مازن الحمود، بحسب بيان للمنتدى، اليوم السبت، إن المنتدى منذ تأسيسه عام 2019 يضع نصب عينيه تعزيز الوعي حول أهمية الكفاءات وتنمية المجالات الاقتصادية التي من شأنها أن تزيد من فرص العمل وتعزز من متانة الاقتصاد الأردني.  


وأوضح أن المنتدى يركز على القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مشيرا إلى أهمية القطاع البنكي والصناعي والمالي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 
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