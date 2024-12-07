المنتدى الاقتصادي الأردني يناقش تطور قطاع الاتصالات في المملكة

الوكيل الإخباري- ناقش المنتدى الاقتصادي الأردني تطورات قطاع الاتصالات في المملكة خلال جلسة حوارية عقدها أخيرا.

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وقال رئيس المنتدى مازن الحمود، بحسب بيان للمنتدى، اليوم السبت، إن المنتدى منذ تأسيسه عام 2019 يضع نصب عينيه تعزيز الوعي حول أهمية الكفاءات وتنمية المجالات الاقتصادية التي من شأنها أن تزيد من فرص العمل وتعزز من متانة الاقتصاد الأردني.