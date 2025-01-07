 
الثلاثاء 2025-01-07 05:00 م
 

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
الثلاثاء، 07-01-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم الثلاثاء، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المواد داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير كافة الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
gnews

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