المواصفات تدعو لبذل كل الجهود الميسرة لحركة التجارة وإنجاز المعاملات الجمركية

الوكيل الإخباري- دعت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير الزهير، إلى ضرورة بذل الجهود لتقديم الخدمة الفضلى بالتعاون مع جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، لتيسير حركة التجارة وسرعة إنجاز المعاملات الجمركية.

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وبحسب بيان للمؤسسة ،اليوم السبت؛ أكدت الزهير خلال جولة لها في العقبة في فرع إقليم الجنوب التابع للمؤسسة؛ ضرورة تذليل العقبات، فيما بحثت مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، آليات التشارك والتعاون بين المؤسسة والسلطة.