الموافقة على استقطاب عمالة منزلية من بوروندي للعمل في الأردن

وتهيئ مذكَّرة التفاهم لاستقطاب العمالة من جمهورية بوروندي ضمن الشروط ذاتها التي يتم الاستقطاب بموجبها من دول أخرى؛ وذلك بهدف تنويع الأسواق وزيادة المنافسة بشكل ينعكس على كلف العمالة.
