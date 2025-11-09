الموافقة على استقطاب عمالة منزلية من بوروندي للعمل في الأردن

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية بوروندي حول تنظيم تشغيل العمالة المنزليَّة البورونديَّة، وذلك بهدف التَّعاون وتعزيز التَّنسيق والتَّشاور بشأن المواضيع ذات العلاقة بالعمالة بين البلدين.

