الأحد 2025-11-09 07:00 م
 

الموافقة على استقطاب عمالة منزلية من بوروندي للعمل في الأردن

أرشيفية
 
الأحد، 09-11-2025 05:46 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية بوروندي حول تنظيم تشغيل العمالة المنزليَّة البورونديَّة، وذلك بهدف التَّعاون وتعزيز التَّنسيق والتَّشاور بشأن المواضيع ذات العلاقة بالعمالة بين البلدين.

وتهيئ مذكَّرة التفاهم لاستقطاب العمالة من جمهورية بوروندي ضمن الشروط ذاتها التي يتم الاستقطاب بموجبها من دول أخرى؛ وذلك بهدف تنويع الأسواق وزيادة المنافسة بشكل ينعكس على كلف العمالة.

 
 
ل

ل

ب

ل

