النواب يحيل مشروع قانون الموازنة لعام 2026 إلى اللجنة المالية

وكان استعرض مجلس النواب مشروع القانون، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، بعد إلقاء وزير المالية عبدالحكيم الشبلي خطاب الموازنة أمام المجلس.
وتحدث عدد من النواب عن أبرز تفاصيل مشروع قانون الموازنة للعام المقبل والعجز ومعدلات النمو المستهدفة ونسب التضخم في الأردن.
ودعا النواب إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.
