الثلاثاء 2025-11-11 01:53 م
 

النواب يحيل مشروع قانون الموازنة لعام 2026 إلى اللجنة المالية

مجلس النواب
الثلاثاء، 11-11-2025 12:21 م
الوكيل الإخباري-   وافق مجلس النواب بالإجماع على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 إلى لجنته المالية.اضافة اعلان


وكان استعرض مجلس النواب مشروع القانون، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، بعد إلقاء وزير المالية عبدالحكيم الشبلي خطاب الموازنة أمام المجلس.

وتحدث عدد من النواب عن أبرز تفاصيل مشروع قانون الموازنة للعام المقبل والعجز ومعدلات النمو المستهدفة ونسب التضخم في الأردن.

ودعا النواب إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.
 
 
