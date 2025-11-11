كاد قلبها يتوقف.. غواصة تنجو بأعجوبة من حوت ضخم قبالة سواحل النرويج - صورة

وبحسب دايلي ميل، كانت المرأة البالغة من العمر 45 عامًا سيدني يانغ، تراقب الحياة البحرية بهدوء، عندما اقترب الحوت فجأة بسرعة كبيرة، فيما هربت أسراب من السمك الصغير.
كادت المرأة أن تُصاب بالصدمة ويتوقف قلبها، لكنها نجت في اللحظة الأخيرة، وأظهر الفيديو صرخاتها الممزوجة بالخوف والحماس بعد تجربتها الاستثنائية.
