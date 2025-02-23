 
الأحد 2025-02-23 02:08 م
 

الموافقة على قيام وزارة الشباب بتنظيم الأنشطة الشبابية لفعاليات عمان عاصمة الشباب العربي

وزارة الشباب
وزارة الشباب
الأحد، 23-02-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري-  قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على قيام وزارة الشباب بتنظيم الأنشطة الشبابية والرياضية لفعاليات عمان عاصمة الشباب العربي 2025م.

اضافة اعلان


ويأتي القرار في ضوء ما انبثق عن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته العادية رقم (48) التي عقدت في جمهورية العراق الشهر الماضي من قرارات، بما في ذلك قراره باستضافة المملكة لفعاليات عمان عاصمة الشباب العربي للعام 2025م.


وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة وزير الشباب، وعضوية كل من: وزير الاتصال الحكومي، ووزير السياحة والآثار، ووزير الداخلية، ووزير الثقافة، وأمين عمان؛ للقيام بالمهام الإدارية والتنظيمية للفعاليات والأنشطة المزمع إقامتها في المملكة واتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان إنجاحها بالشكل الأمثل.


كما تضمن القرار تحديد يوم الخامس من تموز من كل عام للاحتفال بيوم الشباب العربي، وذلك إنفاذا لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

خاص بالوكيل خبير اقتصادي: تهويل المنخفض ألحق ضررا بالأردنيين وزاد من إنفاقهم

نقود

أخبار محلية “التنمية والتشغيل”: تمويل 1599 مشروعا بقيمة 21.1 مليون دينار

ا

أسواق ومال مصر.. تراجع كبير لسوق السيارات الأوروبية لصالح المركبات الصينية

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية الموافقة على 299 تسوية لقضايا ضريبية

ا

أخبار محلية حوافز شهرية وشهادات معتمدة.. سجل الآن بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب - رابط

وزارة الشباب

أخبار محلية الموافقة على قيام وزارة الشباب بتنظيم الأنشطة الشبابية لفعاليات عمان عاصمة الشباب العربي

العاصمة عمان

أخبار محلية إقرار نظام منصة إلكترونية لتداول المنتجات البستانية تكشف الأسعار وتحدد نسبة الربح

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تقر النظام المعدل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة



 




الأكثر مشاهدة