الموافقة على قيام وزارة الشباب بتنظيم الأنشطة الشبابية لفعاليات عمان عاصمة الشباب العربي

ويأتي القرار في ضوء ما انبثق عن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته العادية رقم (48) التي عقدت في جمهورية العراق الشهر الماضي من قرارات، بما في ذلك قراره باستضافة المملكة لفعاليات عمان عاصمة الشباب العربي للعام 2025م.
وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة وزير الشباب، وعضوية كل من: وزير الاتصال الحكومي، ووزير السياحة والآثار، ووزير الداخلية، ووزير الثقافة، وأمين عمان؛ للقيام بالمهام الإدارية والتنظيمية للفعاليات والأنشطة المزمع إقامتها في المملكة واتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان إنجاحها بالشكل الأمثل.
كما تضمن القرار تحديد يوم الخامس من تموز من كل عام للاحتفال بيوم الشباب العربي، وذلك إنفاذا لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
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