المومني : الحكومة ستعلن عن برنامجها للعام 2025 خلال ايام

وأضاف في تصريحات الجمعة ، الى ان كل وزارة ستقدم مشاريعها بشكل مستقل ، وستنشر عبر صفحة رئاسة الوزراء ، لتكون بمثابة التزام حكومي لتنفيذها.
وأشار الى ان رئيس الوزراء زار 47 مكانا منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، ضمن برنامج مؤسسي واضح.
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