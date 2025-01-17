 
الجمعة 2025-01-17 09:35 م
 

المومني : الحكومة ستعلن عن برنامجها للعام 2025 خلال ايام

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الجمعة، 17-01-2025 08:34 م
الوكيل الإخباري-    قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني ان الحكومة ستعلن خلال أيام عن برنامج التحديث السياسي والإداري والاقتصادي للعام 2025.اضافة اعلان


وأضاف في تصريحات الجمعة  ، الى ان كل وزارة ستقدم مشاريعها بشكل مستقل ، وستنشر عبر صفحة رئاسة الوزراء ، لتكون بمثابة التزام حكومي لتنفيذها.

وأشار الى ان رئيس الوزراء زار 47 مكانا منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، ضمن برنامج مؤسسي واضح.
 
gnews

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