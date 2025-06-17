المومني: الملك أكد أمام البرلمان الأوروبي أن الحرب ليست وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن جلالة الملك عبد الله الثاني شدد خلال خطابه اليوم أمام البرلمان الأوروبي على أن الحرب ليست وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار.

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وأوضح المومني في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم أن خطاب جلالة الملك حمل رسائل واضحة، حيث عبر عن صوت الحكمة والعقل الذي يحظى بتقدير واحترام على المستوى العالمي، داعيًا جلالته إلى تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد، وحماية المدنيين، ودعم مسار السلام العادل والشامل في المنطقة.



وأشار إلى أن الأردن يتعامل مع تطورات الأوضاع الإقليمية من منطلق الحفاظ على سيادته، وليس من منطلق الانحياز لأي طرف، مؤكدًا أن الحديث عن دفاع الأردن عن أي طرف في الصراع غير صحيح ومرفوض جملة وتفصيلًا، وأن النيل من الاستقرار الأردني لن يحدث، وأن الدولة الأردنية ستستخدم كل أدواتها للحفاظ على الأمن الوطني.



وأعرب المومني عن اعتزاز الأردن بموقفه الثابت الذي يدين العدوان بشكل واضح، مشددًا على أهمية تجنب تداول الشائعات والأخبار الزائفة التي تستهدف الإضرار بمصالح الدولة الأردنية، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.



وأكد أن الأردن لن يسمح بأي شكل من الأشكال باختراق سيادته، ولن يكون ساحة لأي جهة كانت، فهو دولة ذات سيادة مستقلة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع إبراز الموقف الأردني الواضح والثابت بضرورة إرساء الأمن والاستقرار في الإقليم.



وأشار المومني إلى رصد بعض الحملات من قوى سياسية معروفة امتهنت التشكيك، وحاولت أن تضع الموقف الأردني خارج سياقه السيادي والسياسي الواضح، معبرًا عن استيائه من هذه الحملات الممنهجة التي تتهم الوطن وتصور ما يقوم به من أعمال سيادية بأنه حماية لأحد أطراف الصراع.



ولفت إلى أن خطة الحكومة استمرار التواصل مع المواطنين وقد أرسلت رسائل توعوية وتحذيرية مباشرة للمواطنين عبر هواتفهم النقالة، بتوجيه من رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، مشيرا الى أن جميع الإجراءات والتعليمات المتخذة تخضع لتقييم مستمر، لضمان الأمن الوطني وسلامة المواطنين.



وبيّن أن قرار إغلاق المجال الجوي الأردني جاء استنادًا إلى تقييم أمني مستمر للأوضاع الإقليمية، في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المملكة، مؤكدًا أن المخزون الغذائي آمن ومتوفر، وأن الحكومة تراقبه بشكل مستمر، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت خططًا لاستدامة التيار الكهربائي، وأن المواطن الأردني لن يتحمل فروقات ارتفاع أسعار الوقود.