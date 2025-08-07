المومني: شاحنات المساعدات تصل إلى القطاع خلال 36 ساعة بسبب المعيقات الإسرائيلية

10:17 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الخميس، إن شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة إلى غزة تحتاج إلى 36 ساعة للوصول إلى القطاع بدلا من ساعتين، بسبب المعيقات الإسرائيلية. اضافة اعلان





وأكد المومني أن الأردن مستمر في تقديم المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، برغم من كل المعيقات التي تضعها السلطات الإسرائيلية لوجستيا على أرض الواقع وفي الميدان.



وأضاف أنه أصبحت تدخل يوميا 30 شاحنة يوميا إلى غزة، نتيجة هذه المعيقات، يقافم الوضع الإنساني في القطاع.



