المومني: شاحنات المساعدات تصل إلى القطاع خلال 36 ساعة بسبب المعيقات الإسرائيلية

وأكد المومني أن الأردن مستمر في تقديم المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، برغم من كل المعيقات التي تضعها السلطات الإسرائيلية لوجستيا على أرض الواقع وفي الميدان.
وأضاف أنه أصبحت تدخل يوميا 30 شاحنة يوميا إلى غزة، نتيجة هذه المعيقات، يقافم الوضع الإنساني في القطاع.
