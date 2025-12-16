المياه: اتفاقية لاعادة تأهيل محطة تحلية ابار أبو الزيغان بقيمة 36 مليون دولار- صور

الوكيل الإخباري- وقع وزير المياه والري رائد أبو السعود اليوم الثلاثاء اتفاقية مشروع إعادة تأهيل محطة تحلية مياه أبو الزيغان مع مدير عام شركة ديساليا الاسبانية خوسيه أنطونيو كاباييرو وشركة حسين عطية للمقاولات بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة بقيمة 36,9 مليون دولار امريكي ممولة من بنك الاستثمار الأوروبي EIB والخدمات الهندسية من حكومة الولايات المتحدة الامريكية بهدف تطوير المحطة القائمة حاليا لتعمل بتقنية التناضح العكسي RO ورفع طاقتها الإنتاجية الى 27 الف متر مكعب لتلبية احتياجات 17منطقة في دير علا والكرامة وخدمة 100 الف مواطن حتى العام 2050 .

وبين الوزير ان هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الوطنية الهادفة الى تحسين التزويد المائي في معظم مناطق المملكة تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه 2023-2040 وتحسين التزويد المائي في ، إضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تنعكس على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين .



وثمن الوزير دعم الاصدقاء في الاتحاد الأوروبي خاصة من خلال بنك الاستثمار الأوروبي EIB والحكومة الامريكية على توفير الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.



وحضر توقيع الاتفاقية عددا من مساعدي المياه المهندسة أسماء الوهادنة ، م. نجوى عرابي ، م. محي الدين عبابنة .