المياه: اتفاقية لاعادة تأهيل محطة تحلية ابار أبو الزيغان بقيمة 36 مليون دولار- صور

وبين الوزير ان هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الوطنية الهادفة الى تحسين التزويد المائي في معظم مناطق المملكة تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه 2023-2040 وتحسين التزويد المائي في ، إضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تنعكس على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين .
وثمن الوزير دعم الاصدقاء في الاتحاد الأوروبي خاصة من خلال بنك الاستثمار الأوروبي EIB والحكومة الامريكية على توفير الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.
وحضر توقيع الاتفاقية عددا من مساعدي المياه المهندسة أسماء الوهادنة ، م. نجوى عرابي ، م. محي الدين عبابنة .
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء الهندي: زيارتي للأردن ستفتح آفاقا جديدة للتعاون والازدهار
-
البكار: كلفة التقاعد المبكر تشكل 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية للضمان
-
ولي العهد يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ويزوران متحف الأردن
-
الملك يهنئ منتخب النشامى بتأهله لنهائي كأس العرب
-
إنعقاد امتحان الزمالة البريطانية في اختصاص الأمراض الباطنية في مدينة الحسين الطبية
-
الأردن يتقدم 9 مراتب في مؤشر الأداء الإحصائي
-
مبادرة لتوعية طلبة الجامعات بمخاطر العنف الرقمي
-
البكار: تطوير منظومة التدريب المهني ضرورة للنهوض بالاقتصادات العربية