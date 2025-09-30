المياه : تشغيل مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمشروع مياه الديسي

وبيّن الوزير أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية في تخفيض جزء من كلف الكهرباء لتشغيل مشروع مياه الديسي، كمشروع حيوي يزوّد العاصمة عمان بمياه الشرب دون توقف على مدار العام، باستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية، من خلال تركيب نظام شامل. حيث تم تركيب 4300 لوحة كهروضوئية ثنائية الوجهة عالية الكفاءة، لتحقيق أعلى استفادة من ساعات الذروة الشمسية، وقد تم تنفيذ المشروع وبناؤه بقدرات محلية أردنية (شركة نقولا نصار).
وأضاف أبو السعود أن المحطة الجديدة ستولد 2 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، وتحدّ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتساهم في تقليل كلف تشغيل المشروع بنسبة 2% سنويًا، مؤكدًا أن قطاع المياه يسير قُدمًا في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي تساهم في ضمان استدامة خدمات المياه.
وأشار إلى أن المشروع يعزز البيئة المحلية من خلال تقليل انبعاث الغازات الدفيئة، وتوفير مصدر نظيف للطاقة، وتوفير فرص عمل، إضافة إلى الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى المرتبطة به، والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، تنفيذًا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية للمياه.
