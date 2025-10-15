المياه تضبط اعتداءات على خطوط مياه في عدة مناطق

وقد تم خلال الحملة إزالة (15) اعتداءً على خط مياه بقطر (2 إنش) يتزود من خط رئيسي بقطر (6 إنش) في منطقة ذهيبة الشرقية، بمرافقة مركز أمن الموقر، حيث كانت هذه الاعتداءات تستخدم لتزويد مناطق بشكل مخالف للقانون.
كما تم ضبط خط مياه مخالف في منطقة عين الباشا، وضبط حالات تلاعب بعدادات مياه في منطقة بلال – بيادر وادي السير، إضافة إلى ضبط خط مياه غير قانوني يغذي أحد المنازل في منطقة الجويدة بالعاصمة عمان.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار الحملة الوطنية المستمرة لإزالة الاعتداءات على خطوط المياه وحماية مصادرها، مبينة أن الاعتداء على الشبكات يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشيدة بجهود الأجهزة الأمنية في دعم كوادرها خلال تنفيذ هذه الحملات.
