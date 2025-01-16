المياه تضبط حفارات وتردم آبارا بالرمثا والزرقاء

ووفقا لبيان صدر عن الوزارة فإنه “تم الكشف على الموقع وتبين وجود بئر مخالف ومصادرة معدات منها، أسطوانة غاز واسطوانة اكسجين عدد 2 ومولد كهرباء ومضخة غاطسة”.
وفي محافظة الزرقاء، تم ضبط حفارة مخالفة قامت بحفر بئر مخالف بمنطقة عوجان.
وأكد البيان أن الكوادر الفنية للوزارة ردمت البئر المخالف، وضبطت الحفارة المخالفة”.
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