المياه تضبط حفارات وتردم آبارا بالرمثا والزرقاء

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها في مديرية الأحواض المائية وبالتعاون مع وزارة الداخلية وكوادر الأمن العام والدرك / شرطة الرمثا وبناء على معلومات توفرت بوجود حفارة مخالفة في منطقة الرمثا / الشلالة، تقوم بحفر مخالف داخل أحد المزارع، فقد تحركت الفرق التفتيشية للموقع حيث تبين أن الحفارة قد غادرت.



ووفقا لبيان صدر عن الوزارة فإنه “تم الكشف على الموقع وتبين وجود بئر مخالف ومصادرة معدات منها، أسطوانة غاز واسطوانة اكسجين عدد 2 ومولد كهرباء ومضخة غاطسة”.



وفي محافظة الزرقاء، تم ضبط حفارة مخالفة قامت بحفر بئر مخالف بمنطقة عوجان.

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