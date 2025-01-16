 
الخميس 2025-01-16 07:39 م
 

المياه تضبط حفارات وتردم آبارا بالرمثا والزرقاء

وزارة المياه والري
وزارة المياه
الخميس، 16-01-2025 07:15 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها في مديرية الأحواض المائية وبالتعاون مع وزارة الداخلية وكوادر الأمن العام والدرك / شرطة الرمثا وبناء على معلومات توفرت بوجود حفارة مخالفة في منطقة الرمثا / الشلالة، تقوم بحفر مخالف داخل أحد المزارع، فقد تحركت الفرق التفتيشية للموقع حيث تبين أن الحفارة قد غادرت.

ووفقا لبيان صدر عن الوزارة فإنه “تم الكشف على الموقع وتبين وجود بئر مخالف ومصادرة معدات منها، أسطوانة غاز واسطوانة اكسجين عدد 2 ومولد كهرباء ومضخة غاطسة”.

وفي محافظة الزرقاء، تم ضبط حفارة مخالفة قامت بحفر بئر مخالف بمنطقة عوجان.

اضافة اعلان


وأكد البيان أن الكوادر الفنية للوزارة ردمت البئر المخالف، وضبطت الحفارة المخالفة”.

 
gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون

أخبار محلية الصفدي: نقلت رسالة دعوة من الملك إلى عون لزيارة الأردن

بلينكن

فلسطين بلينكن: نتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة الأحد

وزارة المياه والري

أخبار محلية المياه تضبط حفارات وتردم آبارا بالرمثا والزرقاء

نتنياهو

عربي ودولي فريق إسرائيلي في الدوحة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق

غرفة تجارة عمان

أخبار محلية تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع بلغاريا

الزرقاء

أخبار محلية اختتام دورة أصدقاء الأمن العام في مديرية صحة الزرقاء

شركة الكهرباء الوطنية

أخبار محلية البطاينة يؤكد ضرورة الاسراع بإنجاز مشروع محطة تحويل جرش الصناعية

الدخان يتصاعد في قطاع غزة،

فلسطين 77 شهيدا بينهم 21 طفلا في غزة منذ مساء أمس



 




الأكثر مشاهدة