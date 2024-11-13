المياه : ضبط اعتداءات جديدة في عين الباشا

الوكيل الإخباري- أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام - شرطة البلقاء وشركة مياه الاردن مياهنا مديرية مياه عين الباشا عن ضبط اعتداءات لتزويد منازل وتعبئة مياه صهاريج مخالفة في مناطق عين الباشا من الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب حيث تم فصل الخط وتصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

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