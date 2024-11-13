المياه : ضبط اعتداءات جديدة في عين الباشا

وشددت الوزارة/ سلطة المياه انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه واثنى المصدر على تعاون كافة الأجهزة والموسسات والمواطنين مؤكدة ان الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية .
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