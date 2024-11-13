 
الأربعاء 2024-11-13 05:03 م
 

المياه : ضبط اعتداءات جديدة في عين الباشا

وزارة المياه
وزارة المياه
الأربعاء، 13-11-2024 04:39 م

الوكيل الإخباري-   أسفرت حملة  نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام - شرطة البلقاء وشركة مياه الاردن مياهنا مديرية مياه عين الباشا عن ضبط اعتداءات لتزويد منازل وتعبئة مياه صهاريج مخالفة في مناطق عين الباشا من الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب حيث تم فصل الخط وتصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة . 

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وبالتفاصيل قالت وحدة الرقابة الداخلية انه وبناء على معلومات توفرت حول وجود اشتباه بوجود اعتداءات في منطقة عين الباشا نتيجة تراجع كميات المياه المزودة للمواطنين  تم  تنسيق الحملة مع إدارة المياه حيث تم ضبط و فصل اعتداءات عدد 2 مسحوبة من الخط الناقل  لتزويد منازل وتعبئة صهاريج واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية لأستكمال التحقيقات واحالة القضية للقضاء .  

وشددت الوزارة/ سلطة المياه انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه واثنى المصدر على تعاون كافة الأجهزة والموسسات والمواطنين مؤكدة ان الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه  ماضية بكل حزم وفاعلية  .

 
gnews

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