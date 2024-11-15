النائب زهير الخشمان يجمع زملاءه النواب في لقاء وطني رياضي

الوكيل الإخباري- في أجواء وطنية دافئة تعكس روح المحبة والتآخي، استضاف سعادة النائب زهير محمد الخشمان في منزله نخبة من السادة أعضاء مجلس النواب العشرين، في أمسية عشاء جمعت بين الألفة والمناقشات الودية، تخللتها متابعة المباراة الهامة التي جمعت المنتخب الأردني مع نظيره العراقي.

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