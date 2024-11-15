النائب زهير الخشمان يجمع زملاءه النواب في لقاء وطني رياضي

وقد رحُّب بالحضور بكلمات تحمل معاني العرفان والفخر بالروح الوطنية التي يتمتع بها أعضاء المجلس، وتمثل انعكاسًا صادقًا لإرادة الشعب الأردني وثقته بممثليه.
وفي كلمة مميزة ألقاها سعادة الكابتن محمد الخشمان خلال اللقاء، أعرب عن اعتزازه بتواجد هذه الكوكبة من ممثلي الشعب الأردني، مباركًا لهم الثقة الغالية التي منحها لهم الشعب ونجاحهم في الانتخابات، ومؤكدًا على أن هذه الثقة تمثل مسؤولية عظيمة تجاه الوطن والمواطنين.
كما عبّر عن تطلعاته لمجلس نيابي يعكس طموحات الأردنيين ويعمل بتفانٍ لتحقيق الإصلاح والازدهار.
وأضاف الكابتن الخشمان في كلمته إشادة بدور جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يُعتبر القائد والملهم الأول لمسيرة الإصلاح والبناء في الأردن، مشيرًا إلى حكمته ورؤيته الثاقبة التي قادت الوطن إلى بر الأمان في أصعب الظروف. وأكد على أهمية التكاتف خلف القيادة الهاشمية والعمل بتوجيهاتها السديدة لتحقيق نهضة شاملة تعود بالخير على الوطن والمواطنين.
واختتم اللقاء برسالة تجسد وحدة الصف الوطني، حيث أشار النائب زهير الخشمان إلى أهمية الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية، والعمل يدًا بيد من أجل تحقيق مستقبل مشرق للأردن في كافة الميادين، مؤكدًا أن الرياضة كما السياسة، هي جزء من بناء الهوية الوطنية التي نفتخر بها جميعًا.
وأضاف النائب زهير الخشمان مباركته للمنتخب الأردني على تقدمه المستحق للمركز الثاني في المجموعة، مشيدًا بالأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون في هذه المباراة، والذي عكس روح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب الأردن. كما عبّر عن شكره العميق للمنتخب والجهاز الفني على جهودهم الكبيرة، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم في المباريات القادمة، لتحقيق الإنجازات التي تبث الفرح والفخر في قلوب المواطنين الأردنيين، وتجسد طموحات الوطن في الرياضة كما في كافة الميادين.
وأعرب السادة النواب المشاركون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة من سعادة النائب زهير محمد الخشمان، مثنين على روح المحبة والتآخي التي سادت اللقاء. وأكدوا أن مثل هذه المبادرات تعزز من أواصر التعاون والتواصل بين أعضاء المجلس، مما ينعكس إيجابيًا على أداء المجلس ودوره الوطني في خدمة الوطن والمواطنين. كما أشادوا بحسن التنظيم وكرم الضيافة، مؤكدين أن هذه الأجواء الودية تمثل نموذجًا للروح الوطنية التي تجمع ممثلي الشعب تحت مظلة واحدة، هدفها المصلحة العليا للأردن.
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