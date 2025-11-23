"النحالين الأردنيين" يشارك بأعمال منتدى متوسطي في إيطاليا

وتستمر أعمال المنتدى لثلاثة أيام يتناول قطاع النحل وتربيتها وسبل استخدام التكنولوجيا في هذا القطاع وتوظيف الأردن للتكنولوجيا في تربية النحل وإنتاج العسل على المستوى العالمي.
وقال رئيس الاتحاد المهندس معاذ كاظم، إن المنتدى منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات بين مربي النحل في دول البحر الأبيض المتوسط، حيث يجتمع النحالون وشبكاتهم وجمعياتهم لبحث أفضل الممارسات الحديثة في تربية النحل، إلى جانب الاطلاع على أحدث الأبحاث العلمية والتواصل مع المراكز البحثية لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع.
وأضاف أن المنتدى ركز هذا العام على تزايد المخاطر التي تهدد النحل، مثل الأمراض، وظهور مفترسات جديدة، والتغير المناخي، إضافة إلى الاستخدام المكثف للمبيدات الزراعية.
وتناول تطور قطاع النحل في الأردن، والصعوبات التي يواجهها النحالون في تربية النحل وإنتاج العسل، إضافة إلى استعراض أبرز الفرص الواعدة التي يمكن توظيفها لتعزيز استدامة القطاع.
كما استعرض كظم الدور الذي يقوم به الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين في تطوير قطاع النحل، مشيرا إلى مجموعة من المبادرات والأنشطة المهمة، ومن أبرزها تنظيم مهرجان العسل الأردني الأول في شهر تموز من هذا العام، وإنشاء لجنة للمرأة لدعم النحالات وتمكينهن اقتصاديا، ولجنة للنحالين الصغار التي تعنى بتطوير مهارات الجيل الجديد من خلال إشراكهم في منتديات ومشاركات دولية.
وشددت جلسات المنتدى على أهمية بناء تحالف متعدد الأطراف يضم النحالين والباحثين، إلى جانب الحكومات والمؤسسات الدولية، بهدف وضع استراتيجيات شاملة تعزز استدامة قطاع تربية النحل في المنطقة.
