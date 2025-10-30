الخميس 2025-10-30 02:28 م
 

النعيمات يطمئن الجماهير الأردنية على طريقته الخاصة
 
الخميس، 30-10-2025 01:35 م
الوكيل الإخباري-  أرسل مهاجم منتخب النشامى يزن النعيمات إشارة طمأنينة للجماهير الأردنية، بعد تمكنه من استعادة حسّه التهديفي وتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" مع فريقه العربي، الذي فاز بنتيجة 6-1 على لوسيل ضمن بطولة كأس قطر.اضافة اعلان


وبعد فترة من الغياب عن هزّ الشباك، عاد النعيمات ليؤكد أنه ما زال يمتلك القدرة على صناعة الفارق، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 21 بعدما خطف الكرة من حارس لوسيل وراوغ المدافع ببراعة وسددها بثقة داخل المرمى.

وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 33، مستثمرًا دربكة دفاعية أمام المرمى بعد تنفيذ كرة ركنية، ليضعها في الشباك وسط فرحة جماهير العربي. أما الهدف الثالث فجاء في الدقيقة 86، عندما استغل تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة ليكمل الهاتريك، ويختتم أمسية تألقه.

عودة النعيمات للتسجيل تأتي بعد فترة صعبة مرّ بها اللاعب، نتيجة الإصابات التي تعرّض لها خلال مشاركاته مع منتخب الأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وخضوعه لثلاث عمليات جراحية أثّرت على عطائه، ما دفع البعض للتشكيك بقدرته على العودة لمستواه السابق.

إلا أن هذه الثلاثية جاءت كرسالة واضحة من النعيمات للجماهير الأردنية قبل الاستحقاقات المقبلة، وخاصة كأس العرب ونهائيات كأس العالم، حيث يستعد للالتحاق بمعسكر النشامى في تونس بتاريخ 8 تشرين الثاني المقبل، ليلعب مباراتين وديتين أمام تونس ومالي.

بهذا الأداء، يبدو أن يزن النعيمات بدأ يتجاوز مرحلة الشك، ويحجز لنفسه مكانًا قويًا في حسابات المدرب جمال سلامي، الذي تمسك به في معسكرَي المنتخب الأخيرين، إيمانًا بقدراته وإمكاناته.

ويأمل 11 مليون أردني أن يشكل هذا الهاتريك بداية العودة القوية لمهاجمهم الذي لطالما انتظروا منه الكثير في البطولات القادمة.
 
 
