النوايسة يشارك بالنسخة الثالثة للكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي

الوكيل الإخباري- شارك وفد من وزارة الاتصال الحكومي، برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، بالنسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام 2024 التي عُقدت تحت شعار "الرؤية، التمكين، التفاعل" في أبو ظبي.

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واطّلع الوفد، خلال المشاركة في الكونغرس الذي اختتم أعماله الخميس الماضي، على العديد من الفعاليات والأنشطة التي شهدها، وشملت 96 جلسة نقاشية تناولت أبرز القضايا والتوجهات في الإعلام.



كما تضمنت الفعاليات مختبر الإعلام الذي تخللته 20 جلسة على منصة الابتكار والإبداع، مما أسهم في توليد أفكار وحلول جديدة لتحديات الإعلام وتطوراته.



وشملت المشاركة لقاءات مع رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عبدالله بن محمد آل حامد، ومدير عام المكتب الوطني للإعلام ورئيس اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، الدكتور جمال الكعبي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإعلاميين الإماراتيين.



وأكد الدكتور النوايسة، خلال تصريحات صحفية، أهمية النسخة الثالثة للكونغرس العالمي للإعلام، الذي يجسد رؤية استشرافية ويبرز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنارة للإعلام الحديث ووجهة عالمية للابتكار والتطور في هذا المجال الحيوي.



وأشار إلى أن انعقاد هذا الكونغرس في أبو ظبي يعكس الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في مواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها الإعلام الحديث، مؤكداً أهمية متابعة التجارب الريادية في قطاع الإعلام ودعم قصص النجاح التي تُبرز قوة الإبداع وقدرة الإنسان على تحقيق التميز في ظل التغيرات المتسارعة.