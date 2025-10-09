ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.85% خلال 9 أشهر

11:48 ص

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.85% للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنةً مع نفس الفترة من 2024.





أما على المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.74% لأيلول الماضي، مقارنة مع الشهر المقابل من 2024، وارتفاعا طفيفا نسبته 0.10% (أقل من نقطة مئوية واحدة) لنفس الشهر مقارنةً مع شهر آب الماضي.



وعليه، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 112.62 نقطة مئوية مقابل 110.57 لنفس الفترة من 2024.



أما على المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لأيلول الماضي ما مقداره 112.74 مقابل 110.81 لنفس الشهر من 2024، وبلغ الرقم القياسي لأيلول الماضي ما مقداره 112.74 مقابل 112.63 للشهر الذي سبقه من نفس العام.



وحسب المجموعات السلعية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية، التبغ والسجائر، الشاي والبن والكاكاو، الفواكه والمكسرات، التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى، في حين انخفض الرقم القياسي لمجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة، والأدوات المنزلية، الأثاث والسجاد والمفارش، والأسماك ومنتجات البحر.



وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لأيلول الماضي مقارنة مع نفس الشهر من 2024 بشكل رئيسي مجموعة "الأمتعة الشخصية"، "الشاي والبن والكاكاو"، "الفواكه والمكسرات"، "التبغ والسجائر"، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الأدوات المنزلية"، "الأسماك ومنتجات البحر"، "الأجهزة المنزلية"، "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة".