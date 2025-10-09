لم يصور في لبنان.. عرض برنامج "ذا فويس" في هذا الموعد

الموسم الجديد يشهد تغييرًا في لجنة التحكيم، حيث تضم لجنة الكبار النجوم: ناصيف زيتون، رحمة رياض، وأحمد سعد، بينما يشارك في لجنة الأطفال كل من: رامي صبري، داليا مبارك، وعبدالرحيم فواز (الشامي).
تم تصوير البرنامجين بالكامل في استوديوهات "أوليفوود" في عمّان، على مدار 4 أشهر، بعد أن كان يُصوّر سابقًا في لبنان.
-
أخبار متعلقة
-
أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في قطر بعد نجاحها في لندن
-
شيرين عبدالوهاب في عيد ميلادها الـ45.. صوت عذب ومسيرة مليئة بالأزمات
-
التعاون الأول بين نادين نسيب نجيم وظافر العابدين في دراما رمضان 2026
-
القضاء اللبناني ونجل فضل شاكر يوضحان حول انباء براءة فضل شاكر - فيديو
-
توضيح هام بخصوص الحكم ببراءة الفنان فضل شاكر
-
القضاء اللبناني يصدر حكمه على فضل شاكر بعد يومين من تسليم نفسه
-
كيف استعادت غادة عادل "توازنها" بعد الطلاق؟ فيديو
-
فضيحة تهز تركيا...اعتقال 19 من المشاهير خلال مداهمات فجراً – صورة