لم يصور في لبنان.. عرض برنامج "ذا فويس" في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- بعد توقف دام لسنوات، تعود مجموعة MBC لإطلاق موسم جديد من برنامج المواهب الشهير "The Voice" ونسخته الخاصة بالأطفال "The Voice Kids"، ابتداءً من 29 أكتوبر عبر شاشاتها ومنصاتها الرقمية.

الموسم الجديد يشهد تغييرًا في لجنة التحكيم، حيث تضم لجنة الكبار النجوم: ناصيف زيتون، رحمة رياض، وأحمد سعد، بينما يشارك في لجنة الأطفال كل من: رامي صبري، داليا مبارك، وعبدالرحيم فواز (الشامي).



تم تصوير البرنامجين بالكامل في استوديوهات "أوليفوود" في عمّان، على مدار 4 أشهر، بعد أن كان يُصوّر سابقًا في لبنان.