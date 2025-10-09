شيرين عبدالوهاب في عيد ميلادها الـ45.. صوت عذب ومسيرة مليئة بالأزمات

من بداياتها في كورال الأوبرا المصرية وحتى انطلاقتها الكبيرة بأغنية "آه يا ليل"، قدّمت شيرين مجموعة من الأغنيات الخالدة مثل "جرح تاني"، "مشاعر"، "كده يا قلبي"، و"على بالي"، وتعاونت مع كبار الشعراء والملحنين، إلى جانب خوضها تجارب ناجحة في الدراما والتمثيل، أبرزها مسلسل "طريقي".
واجهت شيرين خلال مسيرتها أزمات شخصية وإعلامية متكررة، من بينها خلافات قانونية مع شركة روتانا، وعلاقات زوجية مثيرة للجدل، أبرزها مع الفنان حسام حبيب، التي انتهت بطلاق متكرر ثم قضايا متبادلة، لكنها كانت دومًا قادرة على العودة وإثبات حضورها.
ورغم الانتقادات التي طالت بعض حفلاتها مؤخرًا، لا تزال شيرين رمزًا للغناء الصادق والإحساس العالي، وقد أعلنت مؤخرًا عودتها بأغنية وطنية بعنوان "غالية علينا"، مؤكدة أن القادم يحمل مفاجآت جديدة لجمهورها.
