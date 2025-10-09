أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في قطر بعد نجاحها في لندن

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا، حيث تقدم أنغام باقة من أشهر أعمالها مثل: «سيدي وصالك»، «حالة خاصة جدًا»، و«أكتبلك تعهد».
ويأتي هذا الحفل بعد نجاحها اللافت في مسرح رويال ألبرت هول بلندن، الذي شهد إقبالًا كبيرًا يوم 23 سبتمبر، وسط تفاعل جماهيري كبير. وقد شكّل الحفل عودتها القوية بعد رحلة علاجية في ألمانيا، عبّرت خلاله عن امتنانها لجمهورها، قائلة:
«وجودكم رجّع لي صحتي.. وحفر في الذاكرة ليلة لا تُنسى».
