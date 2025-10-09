ترامب: إطلاق سراح المحتجزين من غزة الاثنين المقبل

05:19 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحتجزين في قطاع غزة سيُطلق سراحهم يوم الاثنين المقبل، في خطوة وصفها بأنها ثمرة جهود دولية مكثفة لدفع اتفاق بشأن غزة.





وفي تصريحاته لشبكة "فوكس نيوز"، أكد ترامب أن "العالم أجمع" دعم هذا الاتفاق، مشيرًا إلى تضافر الجهود الدولية من أجل تحقيق تسوية للوضع في القطاع.



وأضاف ترامب: "ستشهدون إعادة إعمار غزة قريبًا، ونحن بصدد تشكيل مجلس للسلام، وسيتم الاعتناء بالناس"، في إشارة إلى خطط لإعادة تأهيل القطاع بعد فترة طويلة من الصراع.



وأشار إلى أن دول المنطقة أبدت رغبة في المساهمة بجهود الإعمار، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستدعم هذه المساعي وتساهم في ضمان بقاء غزة "سلمية".



وفي سياق متصل، قال ترامب إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم"، مؤكدًا أن نتنياهو "يفهم ذلك جيدًا".



وأعرب ترامب عن ثقته الكبيرة في إمكانية إحلال السلام في الشرق الأوسط، قائلاً: "أنا واثق للغاية من أن السلام سيسود المنطقة"، مضيفًا أن إيران "ستكون جزءاً من عملية السلام".