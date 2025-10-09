أ ف ب: توقيع المرحلة الأولى من اتفاق غزة سيتم في مصر الخميس

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه: "سيتمّ التوقيع الرسمي على الاتفاق في مصر، الخميس، قرابة الظهر (09:00 ت غ)"، وذلك بعد أن أعلن ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" أنّ إسرائيل وحماس وافقتا في ختام المفاوضات التي جرت في منتجع شرم الشيخ على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام، موضحًا أن جميع المحتجزين سيُفرج عنهم قريبًا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه تمهيدًا لسلام "قويّ ودائم".
وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، فجر الخميس، أن جميع الأطراف ستُعامَل بعدالة، واصفًا اليوم بأنه "عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، وللولايات المتحدة"، موجّهًا الشكر لقطر ومصر وتركيا على دورها في إنجاز ما وصفه بـ"الحدث التاريخي وغير المسبوق".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الوسطاء توصلوا فجر الخميس إلى اتفاق يشمل جميع بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
