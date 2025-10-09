نتنياهو يدعو ترامب لإلقاء كلمة أمام الكنيست

05:27 ص

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتبادلا التهنئة على "الإنجاز التاريخي" الخاص بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يتضمن تحرير جميع المحتجزين.





وذكر المكتب في بيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة تعاونهما الوثيق.



ودعا نتنياهو ترامب لإلقاء كلمة أمام الكنيست.



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام، موضحًا أن جميع المحتجزين سيُفرج عنهم قريبًا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه تمهيدًا لسلام "قوي ودائم".



وأضاف ترامب عبر منصة تروث سوشال، فجر الخميس، أن جميع الأطراف ستُعامَل بعدالة، واصفًا اليوم بأنه "عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، وللولايات المتحدة"، موجّهًا الشكر لقطر ومصر وتركيا على دورها في إنجاز ما وصفه بـ"الحدث التاريخي وغير المسبوق".



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الوسطاء توصلوا فجر الخميس إلى اتفاق يشمل جميع بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وأوضح الأنصاري عبر منصة "إكس"، أن الاتفاق يهدف إلى وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرًا إلى أن تفاصيل الاتفاق سيتم الإعلان عنها لاحقًا.