"الهيئة الخيرية": 43 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن لغزة

الجمعة، 15-08-2025 08:48 م
الوكيل الإخباري-  أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، القافلة الإغاثية البرية رقم 190 إلى قطاع غزة، تتكون من ٤٣ شاحنة محملة بالمواد الغذائية استمرارًا لجهود المملكة في دعم الأشقاء في القطاع.اضافة اعلان


وأوضح أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن الأردن يعمل على زيادة كميات المساعدات إلى غزة، إلا أن القيود المفروضة على المعابر تحدّ من عدد الشاحنات التي يسمح بدخولها فعليًا، إضافة إلى حصر المواد المسموح بإدخالها في أصناف محدودة لا تغطي كامل الاحتياجات الإنسانية داخل القطاع.

وأضاف أن هذه التحديات، إلى جانب محدودية القدرة الاستيعابية لمعابر غزة والاعتداءات المتكررة على الشاحنات، تؤثر بشكل مباشر على حجم وسرعة الاستجابة، مؤكدًا أهمية التدخل الدولي العاجل لتسهيل مرور المساعدات وضمان وصولها بأمان إلى مستحقيها.

وأشار الشبلي إلى أن الأردن، وإلى جانب القوافل البرية، يواصل تنفيذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات داخل قطاع غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، لضمان إيصال المواد الإغاثية إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة  في المناطق التي يصعب الوصول اليها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
 
 
