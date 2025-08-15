"الهيئة الخيرية": 43 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن لغزة

وأوضح أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن الأردن يعمل على زيادة كميات المساعدات إلى غزة، إلا أن القيود المفروضة على المعابر تحدّ من عدد الشاحنات التي يسمح بدخولها فعليًا، إضافة إلى حصر المواد المسموح بإدخالها في أصناف محدودة لا تغطي كامل الاحتياجات الإنسانية داخل القطاع.
وأضاف أن هذه التحديات، إلى جانب محدودية القدرة الاستيعابية لمعابر غزة والاعتداءات المتكررة على الشاحنات، تؤثر بشكل مباشر على حجم وسرعة الاستجابة، مؤكدًا أهمية التدخل الدولي العاجل لتسهيل مرور المساعدات وضمان وصولها بأمان إلى مستحقيها.
وأشار الشبلي إلى أن الأردن، وإلى جانب القوافل البرية، يواصل تنفيذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات داخل قطاع غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، لضمان إيصال المواد الإغاثية إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة في المناطق التي يصعب الوصول اليها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد تغلق جزءًا من شارع الملك الحسين لاستكمال أعمال صيانة
-
استجابة حكومية عاجلة لمعالجة مشكلة بيئية في لواء الرصيفة
-
بيان صادر عن 31 دولة عربية وإسلامية بعد تصريحات رئيس وزراء الكيان
-
بلدية المفرق تواصل حملتها لإزالة البسطات والاعتداءات على الأرصفة
-
268 مريضا استفادوا من اليوم الطبي المتخصص للبر والإحسان في بلاص بعجلون
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة الصحفي جهاد أبو بيدر
-
الفايز ينعى العين الأسبق "محمد عيد" بندقجي
-
العيسوي يلتقي متقاعدين عسكريين ووفدًا قانونيًا