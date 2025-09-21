الوطنية للتشغيل والتدريب تستمر في استقبال طلبات التسجيل في جميع معاهدها

الوكيل الإخباري- مازال باب التسجيل مستمر في معاهد الوطنية للتشغيل والتدريب والمنتشره في جميع محافظات المملكة واستقبال طلبات التسجيل في برامجها التدريبية للدفعة (33) على المهن في جميع القطاعات (الإنشاءات والمهن المساندة والكهروميكانيك وقطاع اللوجستيات والطاقة الشمسية) للأعمار من ( 17-30) عاماً للذكور و(17-35) عاماً للإناث ، ولغاية 9/10/2025 من خلال زيارة أقرب معهد او عبر الرابط الالكتروني . https://forms.gle/quXoaQcT8HFHQRmB8

