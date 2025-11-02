"الوطني لحقوق الإنسان" يؤكد أهمية الشراكة مع وسائل الإعلام

الوكيل الإخباري- أكدت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، أهمية الشراكة بين المركز والمؤسسات الإعلامية، معتبرة أن الإعلام شريك أساسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقالت خلال جلسة نظمها المركز مع الصحفيين والإعلاميين، اليوم الأحد، إن الصحفي هو محرك رئيس في المؤسسات الإعلامية، وإن المركز الوطني يتابع حقوق مختلف الفئات، ومن ضمنها الإعلاميون الذين لهم دور مهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان.



وأشارت إلى أن التقرير السنوي للمركز يتضمن فصلا خاصا حول حقوق الإعلام والصحافة، بهدف التأكيد على أهمية حرية الصحافة وضرورة وجود بيئة تشريعية وتنظيمية تتيح للإعلام أداء دوره المهني بمسؤولية وحرية.



وأوضحت الحاج حسن، أن هذا اللقاء سيكون دوريا بين المركز والصحفيين والمؤسسات الإعلامية، لتمكينهم من الاطلاع على أعمال المركز وأنشطته، وتعزيز التواصل المباشر معهم لممارسة حق الحصول على المعلومة من مصدرها.



وبينت أن المركز، رغم استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر مقتطفات من عمله، إلا أن الجهد الحقيقي للمركز في تعزيز حقوق الإنسان أعمق بكثير مما ينشر على المنصات الرقمية، مشيرة إلى أن اللقاءات المباشرة مع الإعلاميين تسهم في إيصال الصورة الحقيقية لطبيعة عمل المركز.



وأكدت أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يتطلب جهدا متكاملا من مختلف مؤسسات المجتمع، من بينها مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم، من خلال إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، حتى يتعرف المواطن أكثر على حقوقه وواجباته والجهات التي يمكنه اللجوء إليها في حال تعرضه لأي انتهاك.



وأشارت إلى أن المركز يسعى إلى الوصول إلى المواطنين بشكل أوسع وتعريفهم برسالة المركز وأهدافه، من خلال لقاءات مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة المركز للعمليات الانتخابية في المملكة والشكاوى المقدمة له.



من جهته، قال المفوض العام للمركز جمال الشمايلة، إن هذا اللقاء يجمع المركز بقطاع الإعلام شريكه الأساسي في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، وأن التعاون بين المركز والمؤسسات الإعلامية أثبت أثره الإيجابي في إيصال رسائل المركز وأنشطته إلى جمهور واسع، وساهم في تسليط الضوء على القضايا الحقيقية التي تهم المواطن والمجتمع.



وأضاف أن المركز يؤمن أن الإعلام المسؤول ركيزة أساسية في تعزيز حالة حقوق الإنسان، وأن بناء علاقة مؤسسية مستدامة مع وسائل الإعلام يضمن تنسيقا أفضل وتبادلا أكثر فعالية للمعلومات، ويعزز المهنية والمصداقية في تناول قضايا الحقوق.



واستعرض الشمايلة أبرز مستجدات مفوضيتي التعزيز والحماية، والخطة الاستراتيجية للمركز، بالإضافة إلى مستجدات وحدة الاتصال والإعلام في المركز.