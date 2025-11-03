مصر تعلن عن مشاهدات خيالية تجعل افتتاح المتحف الكبير حدث القرن

الوكيل الإخباري- كشفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في أن التناول الإعلامي العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير على مدى عدة أيام قبل وأثناء وبعد حفل الافتتاح، تابعه أكثر من مليار شخص حول العالم



وذكر بيان للهيئة العامة للاستعلامات أن مئات الملايين من سكان قارات العالم تابعوا على الهواء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بمشاركة وفود رسمية من نحو 80 دولة، وذلك من خلال البث المباشر الذي قامت به "آلاف القنوات التلفزيونية وتطبيقات البث الرقمية" على حد وصف الهيئة المصرية.

اضافة اعلان



أشار رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان إلى أن ما تم رصده من وسائل البث التلفزيوني والرقمي لم تقتصر على الدول التي شارك قادتها وممثلوها في حفل الافتتاح، بل شمل عشرات الدول الأخرى ووسائل الإعلام العابرة للحدود والقارات.



ووصفت الهيئة عملية بث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بأنها واحدة من أوسع عمليات البث المباشر والمتابعة الفورية والسابقة واللاحقة على الحفل، لأي حدث ثقافي في العالم على مدى عشرات السنين.



وأشار رشوان إلى أن بعض محطات التلفزيون الكبرى نقلت الحفل كاملا مع ترجمته إلى اللغات الأجنبية بينما اكتفى بعضها ببث فترات تتراوح بين دقائق وساعة كاملة.



وأوضح أن العديد من وسائل الإعلام العالمية عملت على تكرار بث أخبار ولقطات مصورة في الفقرات الإخبارية مع خلفيات عن كنوز الحضارة الفرعونية ومعلومات عن المتحف كجزء من نهضة شاملة تشهدها مصر لإعادة تشييد البنية التحتية بها في كل المجالات الخدمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.



وشهدت مصر مساء السبت حدثا استثنائيا في تاريخ الثقافة والحضارة بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويمتد على مساحة 490 ألف متر مربع عند سفح أهرامات الجيزة، وذلك بحضور وفود رسمية من 79 دولة حول العالم من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.



ويعد المتحف المصري الكبير، الذي افتُتح رسميا بحضور قادة عالميين، هو أكبر متحف أثري مخصص لحضارة واحدة في العالم، ويمتد على مساحة 490 ألف متر مربع عند سفح أهرامات الجيزة.