مستشار سابق للبنتاغون: ترامب يؤمن أن روسيا لا تشكل تهديدا لأوروبا

الإثنين، 03-11-2025 10:39 م

الوكيل الإخباري-  أكد المستشار السابق للبنتاغون العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأوروبا لذلك يعمل على سحب ثلث القوات الأمريكية منها .

وقال ماكغريغور: "أعرف الرئيس ترامب من منظور السياسة الخارجية، في آخر مرة تحدثت إليه وعملت معه، كان واضحا لي تماما أنه يريد سحب قواتنا من أوروبا".

وأضاف: "تتجاهل وسائل الإعلام، وكثيرون يغفلون، أننا نسحب قواتنا من رومانيا وبلغاريا.. لنكن صريحين: ترامب على يقين بأن روسيا لا تشكل تهديدا لأوروبا".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" أفادت في يوليو الماضي بخطط الولايات المتحدة لسحب ما يصل إلى ثلث قواتها من أوروبا، حيث يوجد هناك ما يقرب من 80 ألف جندي أمريكي، ومعظمهم (حوالي 35 ألفا) متمركزون في ألمانيا.


كما أفادت صحيفة "كييف بوست" نقلا عن مصادر بأن الولايات المتحدة تخطط لسحب بعض قواتها من بلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا، وذلك بعد قرار تقليص عديد القوات الأمريكية في رومانيا.

 

