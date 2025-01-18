 
السبت 2025-01-18 09:00 ص
 

الوكيل أول معتصم المحسيري في ذمة الله.. والامن يشيعه لمثواه الأخير

خلال تشييع الجثمان
خلال تشييع الجثمان
السبت، 18-01-2025 08:00 ص

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير ادارة السير العقيد أنور الخرابشة، بتشييع جثمان الوكيل اول معتصم محمد خليل المحسيري.

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ونقل العقيد الخرابشة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


وشارك بتشييع الجثمان نائب مدير شرطة شرق عمان العقيد احمد الرعود والمقدم جبريل مهيدات /قيادة درك العاصمة، وعدد من مرتبات جهاز الأمن العام من مختلف التشكيلات. 


 إنا لله وإنا إليه راجعون

 

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