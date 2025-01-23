"اليرموك" الثانية محليا في تصنيف "التايمز" بالدراسات التربوية والإنسانيات والآداب

الوكيل الإخباري- حققت جامعة اليرموك نتائج مميزة على المستويين المحلي والعالمي في تصنيف التايمز العالمي للجامعات لعام 2025، لتكون ضمن الفئة 1001-1200.

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وبحسب بيان للجامعة، اليوم الخميس، احتلت الجامعة المرتبة الثانية محليا في مجال "الدراسات التربوية"، لتكون ضمن أفضل 401-500 جامعة عالميا في هذا المجال، والثانية محليا في مجال "الإنسانيات والآداب"، وضمن الفئة 601+ عالميا.



وعلى صعيد متصل، احتلت "اليرموك" المرتبة الثالثة محليا في مجال "العلوم الاجتماعية"، لتكون ضمن أفضل 801-1000 جامعة عالميا في هذا المجال.